Правительство обсудит предложение повысить зарплаты преподавателям чешского языка за рубежом

В бюджете Министерства образования Чешской Республики на 2020 год не хватает примерно 9 миллионов крон на финансирование преподавания чешского языка землякам за границей, которое Чехия обеспечивает в рамках поддержки чешского культурного наследия. Такой вывод вытекает после ознакомления с правительственными материалами, которые находятся в распоряжении Чешского информационного агентства ЧТК.

Министерство поэтому в понедельник предложит правительству повысить объем расходов бюджета своего ведомства.

В том случае если Кабмин отвергнет данное предложение, данную программу можно будет реализовать лишь в ограниченном объеме, опасаются представители Минобразования.