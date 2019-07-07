Правительство обсудит планы по развитию системы образования

Средняя заработная плата учителей в ЧР должна увеличиться к 2025 году не менее, чем до 130 процентов от средней зарплаты по стране. Такую цель ставят перед государством авторы материала, посвященному развитию образования до 2023 года, который в понедельник обсудит чешское правительство. В документе также говорится о необходимости пересмотра учебных планов и реформе управления учебными заведениями.

Средняя заработная плата в Чехии по состоянию на 31 декабря 2018 года составляла 31 885 крон (1 180 евро), учителя получали в среднем 33 244 кроны (1 231 евро). В программном заявлении правительства Андрей Бабиша говорится о том, что учителя к 2021 году должны получать в среднем на 50 процентов больше, чем в 2017 году, то есть почти 45 000 крон.