Правительство обсудит дотацию в 100 миллионов крон для Фонда жертв Холокоста

Ирина Ручкина
01-06-2019
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В случае, если правительство одобрит проект, предложенный 27 мая министром культуры Антонином Станеком (партия социал-демократов), Фонду жертв Холокоста будет выделено 100 миллионов крон (4 миллиона евро) на ближайшие пять лет. С 2002 года фондом предоставляются гранты в области социальной помощи и медицины, а также на образование и реставрацию памятников. В настоящее время в попечении фонда находится более 350 человек, переживших Холокост.

На данный момент финансирование фонда одобрено до конца текущего года. Однако, по мнению руководства, учитывая текущие события в мире, где вновь встречаются проявления антисемитизма и расовой нетерпимости и тенденция ставить под сомнение Холокост, представляется целесообразным продолжать поддерживать деятельность фонда.

 
 
 
 
 
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