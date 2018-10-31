Правительство обсудило заказ Минобороны на сумму 4,7 млрд крон

Доклад по оборонному заказу на сумму 4,7 млрд крон (184 млн евро) на заседании кабинета представил министр обороны Любомир Метнар. Его ведомство планирует приобрести у правительства Соединенных Штатах на сумму 2,15 млрд крон (84 млн евро) средства криптографии, включая автомобильные радиостанции.

В Военно-техническом институте планируется заказать обновленную операционно-тактическую систему командования наземными силами Чешской армии, сообщил агентству ČTK пресс-секретарь Минобороны Ян Пейшек. Цель инновации – обеспечить действие Federated Mission Networking, с помощью которой осуществляется связь между союзниками по НАТО и их партнерами.