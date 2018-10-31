Правительство обсудило заказ Минобороны на сумму 4,7 млрд крон

Катерина Айзпурвит
31-10-2018
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Доклад по оборонному заказу на сумму 4,7 млрд крон (184 млн евро) на заседании кабинета представил министр обороны Любомир Метнар. Его ведомство планирует приобрести у правительства Соединенных Штатах на сумму 2,15 млрд крон (84 млн евро) средства криптографии, включая автомобильные радиостанции.

В Военно-техническом институте планируется заказать обновленную операционно-тактическую систему командования наземными силами Чешской армии, сообщил агентству ČTK пресс-секретарь Минобороны Ян Пейшек. Цель инновации – обеспечить действие Federated Mission Networking, с помощью которой осуществляется связь между союзниками по НАТО и их партнерами.

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