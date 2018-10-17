Правительство наметило шаги по улучшению качества жизни общества

Эва Туречкова
17-10-2018
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Правительство Чехии в среду одобрило план выполнения целей, изложенных в стратегии «Чешская Республика 2030», принятой правительством Богуслава Соботки в апреле прошлого года. В документе перечислены шаги, которые должны привести к снижению поляризации рынка труда, к уменьшению процента населения, живущего на гране нищеты, к снижению неравенства между представителями обоих полов и др.

Стратегия затрагивает шесть областей жизни общества, а именно благосостояние населения, экономику, экологию, населенные пункты и регионы, глобальное развитие и управление государством.

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