Правительство наметило шаги по улучшению качества жизни общества

Правительство Чехии в среду одобрило план выполнения целей, изложенных в стратегии «Чешская Республика 2030», принятой правительством Богуслава Соботки в апреле прошлого года. В документе перечислены шаги, которые должны привести к снижению поляризации рынка труда, к уменьшению процента населения, живущего на гране нищеты, к снижению неравенства между представителями обоих полов и др.

Стратегия затрагивает шесть областей жизни общества, а именно благосостояние населения, экономику, экологию, населенные пункты и регионы, глобальное развитие и управление государством.