Правительство намерено упразднить «супергрубую» зарплату не раньше 2021 г.

Правительство Чешской Республики вновь отложит снижение налоговой нагрузки и отчислений в фонд социального страхования, причем как минимум на год. Об этом премьер-министр Андрей Бабиш сообщил в интервью «Чешскому телевидению» с тем, что Кабмин планирует упразднить «зарплату супер брутто» (superhubá mzda), исходя из размера которой в Чехии расчитывается подоходный налог, в 2021 году.

Снижения доходов, вытекающих из данных изменений, в 2020 году страна не может себе позволить, отметил Бабиш. Медлительность в оптимизации налогового бремени критикует часть оппозиции. О возможности упразднения «супергрубой» зарплаты с нынешнего года Министерство финансов упоминало уже зимой 2018 года, однако предложение тогдашнего правительства меньшинства не нашло поддержки в парламенте.

В феврале 2018 года Минфин предложило законопроект об упразднении «супергрубой» зарплаты и непосредственно связанное с ним уменьшение ставки прямых налогов.