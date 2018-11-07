Правительство намерено улучшить доступность лечебной конопли

В интересах улучшения доступности лечебной конопли, по поручению премьера страны Андрея Бабиша, Минздрав Чехии разработает изменение действующего регламента обеспечения препаратом нуждающихся пациентов. По словам главы правительства, выступившего перед СМИ после состоявшегося в среду заседания кабинета, таковых в Чехии на сегодняшний день около 2000 человек. Каким образом должны быть изменены действующие правила, Андрей Бабиш не уточнил.

Премьер также заявил, что правительство не поддержит предложения Пиратской партии, добивающейся официальной легализации возможности выращивания для собственных нужд до пяти растений конопли взрослыми гражданами, не имеющими судимости.