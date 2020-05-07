Архив передач

Правительство намерено расширить полномочия министра здравоохранения

Антон Каймаков
07-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Специальным законом правительство Чехии намерено расширить полномочия главы Минздрава. Во время эпидемии коронавируса, а специалисты не исключают, что осенью 2020 года в стране может начаться вторая волна заражений, министр получит право инициировать введение ограничительных мер. К таковым относится, например, ограничение проведения массовых культурных и иных мероприятий, временное прекращение работы кинотеатров, театров, торговых центров, бассейнов, парикмахерских и так далее. Введение всех инициированных главой Минздрава мер в течение 48 часов должно будет обсудить и подтвердить правительство.

Об этом СМИ во время пресс-конференции сообщил вице-премьер Карел Гавличек. Речь идет о подобных полномочиях, которыми министра здравоохранения наделяет Закон «Об общественном здоровье». Действие специального закона, проект которого парламентариям предстоит обсудить после окончания в стране чрезвычайного положения, будет ограничено исключительно текущим годом.

Антон Каймаков
07-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 