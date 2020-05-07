Правительство намерено расширить полномочия министра здравоохранения

Специальным законом правительство Чехии намерено расширить полномочия главы Минздрава. Во время эпидемии коронавируса, а специалисты не исключают, что осенью 2020 года в стране может начаться вторая волна заражений, министр получит право инициировать введение ограничительных мер. К таковым относится, например, ограничение проведения массовых культурных и иных мероприятий, временное прекращение работы кинотеатров, театров, торговых центров, бассейнов, парикмахерских и так далее. Введение всех инициированных главой Минздрава мер в течение 48 часов должно будет обсудить и подтвердить правительство.
Об этом СМИ во время пресс-конференции сообщил вице-премьер Карел Гавличек. Речь идет о подобных полномочиях, которыми министра здравоохранения наделяет Закон «Об общественном здоровье». Действие специального закона, проект которого парламентариям предстоит обсудить после окончания в стране чрезвычайного положения, будет ограничено исключительно текущим годом.
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