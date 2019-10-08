Правительство корректирует постановление о порядке проведения похорон Карела Готта

Правительство во вторник подкорректирует постановление о порядке проведения похорон Карела Готта, сообщил сайту Blesk.cz премьер Андрей Бабиш. Кабинет министров в прошлую среду одобрил документ, на основе которого администрация правительства должна была устроить Карелу Готту государственные похороны. Позднее премьер заявил, что речь идет «о похоронах с государственными почестями». Прощание с певцом состоится 11 октября с 8 до 22 часов во дворце Жофин на пражском Слованском острове. Правительство объявило пятницу Днем государственного траура. Ожидается, что в Прагу прибудет около 300 тысяч поклонников Готта.

Заупокойная месса пройдет в субботу с 11 часов, вход будет по пригласительным билетам.