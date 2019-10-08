Архив передач

Правительство корректирует постановление о порядке проведения похорон Карела Готта

Эва Туречкова
08-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Правительство во вторник подкорректирует постановление о порядке проведения похорон Карела Готта, сообщил сайту Blesk.cz премьер Андрей Бабиш. Кабинет министров в прошлую среду одобрил документ, на основе которого администрация правительства должна была устроить Карелу Готту государственные похороны. Позднее премьер заявил, что речь идет «о похоронах с государственными почестями». Прощание с певцом состоится 11 октября с 8 до 22 часов во дворце Жофин на пражском Слованском острове. Правительство объявило пятницу Днем государственного траура. Ожидается, что в Прагу прибудет около 300 тысяч поклонников Готта.

Заупокойная месса пройдет в субботу с 11 часов, вход будет по пригласительным билетам.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 