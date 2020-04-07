Архив передач

Правительство изменило условия «Маятниковой миграции»

Ирина Ручкина
07-04-2020
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Правительство сократило минимальный срок пребывания за границей с трех до двух недель для тех, кто ездит туда на заработки. Маятниковая миграция - условное название регулярных (обычно — ежедневных) поездок граждан из за границу - на работу или учебу и обратно. Ранее из-за пандемии короновируса Covid-19 ежедневное пересечение границ для этих граждан было запрещено, а минимальный срок пребывания за границей составил три недели. Во вторник, 7 апреля, министр внутренних дел Ян Гамачек сообщил, что этот период сокращается до 14 дней.

Исключения из этого правила предоставляются работникам здравоохранения, социальных служб и интегрированной службы спасения.

 
 
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