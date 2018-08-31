Правительство и профсоюзы пришли к соглашению по повышению зарплат в бюджетном секторе

Кабинет пришел к соглашению с профсоюзами по вопросу повышения зарплат работникам бюджетной сферы. Для большинства сотрудников, занятых в этом сегменте экономики, ставки повысятся на 5%; у полицейских и военных – на два процента. Оставшиеся деньги будут перераспределяться в форме премий.

Как подчеркнула глава Минфина Алена Шиллерова, повышение будет произведено с учетом конкретной ставки, так что наиболее существенно повысятся зарплаты низкооплачиваемых сотрудников. Так, зарплаты учителей должны вырасти на 10%.