Правительство и Минпром отказываются от китайских мобильных телефонов

Премьер Андрей Бабиш запретил работникам администрации правительства использовать в дальнейшем мобильные телефоны, произведенные китайской фирмой Huawei. Подобным образом собирается поступить также Министерство промышленности и торговли, заявил пресс-секретарь Минпрома Милан Ржепка.

Поводом для такого шага стало обнародованное в понедельник предупреждение со стороны Национального института по вопросам кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB), согласно которому использование аппаратного и программного обеспечения, произведенного фирмами Huawei и ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности и непригодно для обмена конфиденциальной информацией.