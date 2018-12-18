Правительство и Минпром отказываются от китайских мобильных телефонов

Эва Туречкова
18-12-2018
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Премьер Андрей Бабиш запретил работникам администрации правительства использовать в дальнейшем мобильные телефоны, произведенные китайской фирмой Huawei. Подобным образом собирается поступить также Министерство промышленности и торговли, заявил пресс-секретарь Минпрома Милан Ржепка.

Поводом для такого шага стало обнародованное в понедельник предупреждение со стороны Национального института по вопросам кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB), согласно которому использование аппаратного и программного обеспечения, произведенного фирмами Huawei и ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности и непригодно для обмена конфиденциальной информацией.

 
 
 
 
 
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