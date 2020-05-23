Правительство ЧР рассмотрит предложение Минсельхоза подать жалобу на Еврокомиссию

Правительство Чехии в понедельник намерено обсудить предложение Минсельхоза ЧР обратиться в Европейский Суд с жалобой на Европейскую комиссию из-за прекращения выплат субсидий.

ЕК приостановила платежи на сумму 1,6 миллиона крон по одному из проектов компании Agrofert в связи с продолжающимся аудитом относительно конфликта интересов премьера Андрея Бабиша. Согласно информации «Чешского Радио», Чехия имеет возможность подать жалобу до 10 июня текущего года.

Чехия приняла решение обратиться в Европейский Суд еще в феврале текущего года, несмотря на то, что европейские аудиторы обещали большинство выплат для Чехии разблокировать, что и было сделано.

Однако, по мнению Минсельхоза – это вопрос принципа. Прежнюю жалобу министерство намерено отозвать и заменить ее другой. Если план Минсельхоза в понедельник одобрит кабинет министров, МИД Чехии документ официально направит в Европейский Суд.