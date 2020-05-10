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Правительство ЧР не планирует продлевать чрезвычайное положение

Ирина Ручкина
10-05-2020
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Правительство Чешской Республики с наибольшей вероятностью уже не будет обращаться к Палате депутатов с предложением продлить чрезвычайное положение в стране. Об этом в политическом ток-шоу на канале CNN Prima NEWS сообщили премьер-министр Андрей Бабиш совместно с вице-премьером и министром внутренних дел Яном Гамачеком.

Премьер-министр отметил, что на завтрашнем заседании правительства вопрос о продлении ЧП будет окончательно решен, сам же он уверен, что продлеваться оно не будет. Премьер Андрей Бабиш подчеркнул, что план постепенной отмены введенных ограничений идет по графику и правительство сможет довести его до конца без введенного чрезвычайного положения. Вице-премьер Ян Гамачек также подтвердил, что в дальнейших планах министерства внутренних дел он рассчитывает с окончанием ЧП 17 мая.

 
 
 
 
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