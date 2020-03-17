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Правительство Чехии запретило реэкспорт лечебных препаратов

Эва Туречкова
17-03-2020
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Правительство Чехии запретило реэкспорт лечебных препаратов, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров премьер Андрей Бабиш.

Чехия намерена таким образом обеспечить, чтобы медикаменты оставались в стране для обеспечения нужд чешских граждан.

«Введен запрет на поставку всех лечебных препаратов, предназначенных для чешского рынка, в другие государства, входящие в состав Евросоюза, а также в страны, не состоящие в ЕС», - сообщил Андрей Бабиш.

Действие вступает в силу со дня обнародования и будет действовать до момента отмены в стране чрезвычайного положения.

 
 
 
 
 
 
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