Правительство Чехии запретило реэкспорт лечебных препаратов, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров премьер Андрей Бабиш.

Чехия намерена таким образом обеспечить, чтобы медикаменты оставались в стране для обеспечения нужд чешских граждан.

«Введен запрет на поставку всех лечебных препаратов, предназначенных для чешского рынка, в другие государства, входящие в состав Евросоюза, а также в страны, не состоящие в ЕС», - сообщил Андрей Бабиш.

Действие вступает в силу со дня обнародования и будет действовать до момента отмены в стране чрезвычайного положения.