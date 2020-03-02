Правительство Чехии выделит на борьбу с нелегальной миграцией из Африки 300 млн крон

Правительство Чехии поддержала предложение МИД страны о выделении средств на поддержку стран Африки, служащих источником и перевалочными пунктами нелегальной миграции. Программа, рассчитанная на 2020–2022 гг., направлена на устранение причин миграции из Африки в страны ЕС. Ежегодно Чехия будет выделять 100 млн крон, что затри года составит 300 млн крон (около 12 млн евро).

Также программа предусматривает активное подключение к решению комплексных задач чешских фирм, некоммерческих и общественных организаций.