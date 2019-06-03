Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины

Катерина Айзпурвит
03-06-2019
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«Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу», – сообщил после заседания кабинета 3 июня министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Если до сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19 600, то теперь их количество увеличено до 40 000 человек.

На заседании правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества принимаемых заявлений консульством Чешской Республике во Львове в рамках особого режима для квалифицированных рабочих ресурсов из Украины. Также был принят «Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности».

Ранее МИД ЧР уже указывал в документах, представленных правительству, что объемы разрешений на работу, выделяемые в рамках режима «Проект Украина» недостаточны, а срок ожидания подачи документов на «рабочую карту» превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию. По данным Экономической палаты срок ожидания в консульстве ЧР во Львове составляет 105 дней.

По данным Минтруда, на конец 2018 г. в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.

Катерина Айзпурвит
03-06-2019
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