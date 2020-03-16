Правительство Чехии рекомендовала людям старше 70 лет не выходить из дома

В связи с эпидемией коронавируса правительство Чешкой Республики рекомендовала людям старше 70 лет без крайней необходимости не покидать свое жилище. В домах престарелых введен запрет покидать территорию учреждения. Об этом после заседания правительства сообщил глава кабинета Андрей Бабиш.

Одновременно правительство призвало местные органы самоуправления помогать пожилым гражданам с их жизненно важными потребностями, включая приобретение продуктов питания и медикаментов.