Архив передач

Правительство Чехии рекомендовала людям старше 70 лет не выходить из дома

Катерина Айзпурвит
16-03-2020
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В связи с эпидемией коронавируса правительство Чешкой Республики рекомендовала людям старше 70 лет без крайней необходимости не покидать свое жилище. В домах престарелых введен запрет покидать территорию учреждения. Об этом после заседания правительства сообщил глава кабинета Андрей Бабиш.

Одновременно правительство призвало местные органы самоуправления помогать пожилым гражданам с их жизненно важными потребностями, включая приобретение продуктов питания и медикаментов.

 
 
 
 
 
 
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