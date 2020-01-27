Правительство Чехии ратифицировало решение об отправке чешских военных в Мали, Нигер и Чад

Правительство Чешской Республики дало официальное согласие на отправку шестидесяти военнослужащих в Мали, Нигер и Чад. Решение еще должно быть ратифицировано парламентом страны. В случае получения согласия обеих палат парламента, чешские военные примут участие в борьбе с терроризмом в регионе Сахель. В Мали уже присутствуют военные из Чехии, которые занимаются подготовкой и охраной миссии ЕС.

В случае положительного решения чешские военные участие в операции «Бархан», направленной на борьбу с терроризмом. Страны ЕС намерены создать в регионе объединенный корпус Takuba. В задачи чешских военнослужащих будет входить подготовка солдат Мали и помощь при ведении боевых действий, в Чаде и Нигере – участие в операциях на границе.