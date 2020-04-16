Правительство Чехии рассмотрит Стамбульскую конвенцию летом

Правительство Чехии, возможно, в конце первого полугодия и самое позднее летом найдет возможность для вынесения на рассмотрения Стамбульской конвенции, международного соглашения Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Информагентству ČTK об этом в четверг сообщила уполномоченная правительства по правам человека Гелена Валкова в реакции на годовой отчет о состоянии прав человека в Европе за 2019 год, обнародованный организацией Amnesty International. Конвенция была открыта для подписания с мая 2011 года и вступила в силу в 2014 году, Чешская Республика соглашение до сих пор не ратифицировала.

По мнению авторов отчета, "позиция Праги по решению вопроса о ратификации оказался несостоятельным". Чехию подвергли критике также из-за подхода к проблемам цыганского меньшинства и недоступности жилья.