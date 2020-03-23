Архив передач

Правительство Чехии продлило запрет на свободное передвижение граждан до 1 апреля

Эва Туречкова
23-03-2020
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Правительство Чехии приняло решение продлить запрет на свободное передвижение граждан до среды, 1 апреля. В течение этого периода времени останутся закрытыми также все рестораны, продлевается также запрет на розничную торговлю, за исключением продовольственных товаров, предметов гигиены и др.

Правительство также призвало работников, трудоустроенных за границей Чехии, чтобы те сроком на три недели обеспечили себе там жилье. Речь идет, в основном, о чехах, трудоустроенных в медицинских и социальных заведениях Германии и Австрии. По возвращении в Чехию они будут в карантине.

 
 
 
 
 
 
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