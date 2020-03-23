Правительство Чехии продлевает введенные в стране меры по борьбе с коронавирусом до 1 апреля

Правительство Чехии приняло решение продлить запрет на свободное передвижение граждан до среды, 1 апреля. В течение этого периода времени останутся закрытыми все рестораны, продлевается также запрет на розничную торговлю, за исключением продовольственных товаров, предметов гигиены и др.

Согласно заявлению министра финансов Алены Шиллеровой, спад экономики в результате принятых по борьбе с коронавирусом мер составит предположительно 5,1 процента. Дефицит бюджета увеличится до 200 миллиардов крон. Правительство приняло целый пакет мер по защите бизнеса. Государство оплатит фирмам от 50 до 80 процентов расходов на зарплаты работников, которых в обратном случае пришлось бы уволить.

Кабинет министров призвал чехов, трудоустроенных в приграничных регионах Австрии и Германии, чтобы те сроком на три недели обеспечили себе там жилье. Речь идет, в основном, о работниках зарубежных медицинских и социальных заведений. По возвращении в Чехию они будут в карантине.

Как было далее заявлено на пресс-конференции по итогам заседания правительства, снова меняются часы, в которые могут посещать продовольственные магазины пенсионеры старше 65 лет: в магазинах площадью более 500 кв. м. время установлено с 8 до 10 часов дня. В малых универмагах мера отменяется.

По последним данным на вечер понедельника, в Чехии выявлено 1236 случаев заражения коронавирусом нового типа.