Правительство Чехии признало Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Кабинет министров Чешской Республики принял предложение министра иностранных дел Томаша Петршичека и признало Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. На своей странице в Twitter об этом сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек. Первой из стран ЕС Хуана Гуайдо на президентском посту признала Испания. Точно также отреагировали представители Франции, Германии, Швеции, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Португалии.

Решение правительства подтвердил и глава МИД Томаш Петршичек, который и предложил кабинету осуществить обсуждение этого вопроса. «Я приветствую решение правительства ЧР о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, который должен будет привести свою страну к демократическим выборам», – написал в Twitter руководитель внешнеполитического ведомства. Против идеи главы МИД выступили чешские парламентские коммунисты.