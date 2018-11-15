Правительство Чехии планирует сократить поддержку возобновляемых источников энергии

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Чешской Республики будет расти, однако правительство не намерено повторять ошибок времен бума развития солнечных электростанций 2009-2010 гг. Как сообщает «Чешское Телевидение», кабинет министров во главе с премьером Андреем Бабишем ищет пути сокращения объемов поддержки ВИЭ. Алгоритм своих действий правительство собирается представить в начале 2019 года.

Самым известным противником государственной поддержки развития возобновляемых источников энергии является президент страны Милош Земан. В октябре в Палате депутатов он заявил, что субвенции в объеме 26 млрд крон (около 1 млрд евро), выплачиваемые ежегодно собственникам ВИЭ, являются самым наглядным примером напрасной траты государственных денег, и предложил парламентариям значительно сократить эти выплаты в «самое ближайшее время».