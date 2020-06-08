Правительство Чехии одобрило увеличение бюджетного дефицита до 500 млрд крон

На заседании 8 июня правительство Чешской Республики одобрило увеличение бюджетного дефицита до 500 млрд крон. Сообщило Министерство финансов. Это уже третье повышение дефицита с начала пандемии коронавируса. Перед началом эпидемии планировалось принятие бюджета с дефицитом в размере 40 млрд крон.

До настоящего времени самым высоким был бюджетный дефицит в размере 192 млрд крон за 2009 г., в период всемирного экономического кризиса.

Из-за мер, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса, поступления в бюджет снижаются, а расходы государства возрастают. Доходы в межгодовом сравнении упали на 12,6 млрд крон, до 571,6 млрд крон. Расходы повысились на 93,6 млрд, до 729 млрд крон.