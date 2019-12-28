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Правительство Чехии обсудит Закон о защите от кибератак

Тимур Кашапов
28-12-2019
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Правительство Чехии в ближайшее время обсудит новый закон о защите от кибератак. Об этом заявил директор Военной разведки ЧР Ян Бероун. По его словам, разработку закона курирует лично премьер-министр Андрей Бабиш.

Подготовка законопроекта ведется уже несколько лет и является постоянным объектом критики со стороны правящих партий и оппозиции. Он предусматривает, в частности, расширение полномочий Военной разведки по постоянному мониторингу сетей связи общего пользования.

 
 
 
 
 
 
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