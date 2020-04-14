Правительство Чехии обнародовало поэтапный план смягчения режима ЧП, рассчитанный на период с 20 апреля до 8 июня

Правительство обнародовало план по снижению ограничительных мер чрезвычайного положения, введенного с целью борьбы с распространением коронавируса, рассчитанный на пять этапов. Постепенное открытие магазинов и предприятий по предоставлению услуг будет проходить с 20 апреля по 8 июня.

Фермерские рынки, ремесленные мастерские и салоны продажи подержанных автомобилей смогут открыться с 20 апреля при соблюдении строгих гигиенических правил.

Магазины площадью до 1000 квадратных метров, автошколы и спортивные залы могут открыться с 12 мая.

Рестораны и кафе, работающие на открытых площадках, музеи, галереи и парикмахерские, могут открыться с 25 мая.

Открытие крупных торговых центров, кафе и ресторанов во внутренних помещениях отложено на финальный этап, который начнется с 8 июня.

Кроме того, план зависит от хода эпидемии и может быть заморожен или пересмотрен в зависимости от ситуации с распространением инфекции.