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Правительство Чехии направит на поддержку бизнеса до 1 трлн крон

Тимур Кашапов
18-03-2020
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Правительство ЧР может предоставить до 1 трлн крон (около 37 млрд евро) на поддержку бизнеса, который пострадал в результате распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции после заседания кабинета министров. По его словам, около 100 млрд представляют собой прямую помощь, остальные 900 млрд – это госгарантии.

По словам министра промышленности Карела Гавличека, кабмин направит еще 10 млрд крон посредством Чешско-Моравского гарантийного банка развития в рамках программы COVID. Ведомство рассчитывает привлечь данные средства из фондов ЕС.

 
 
 
 
 
 
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