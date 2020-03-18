Правительство Чехии направит на поддержку бизнеса до 1 трлн крон

Правительство ЧР может предоставить до 1 трлн крон (около 37 млрд евро) на поддержку бизнеса, который пострадал в результате распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции после заседания кабинета министров. По его словам, около 100 млрд представляют собой прямую помощь, остальные 900 млрд – это госгарантии.

По словам министра промышленности Карела Гавличека, кабмин направит еще 10 млрд крон посредством Чешско-Моравского гарантийного банка развития в рамках программы COVID. Ведомство рассчитывает привлечь данные средства из фондов ЕС.