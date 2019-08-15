Правительство Чехии намерено ввести более жесткие правила для регулирования криптоиндустрии

Чешская Республика введет более строгий надзор за криптовалютами, чем указано в европейских стандартах по борьбе с отмыванием средств. По данным издания Hospodářské Noviny, надзорные власти, в частности, получат право налагать штрафы на криптокомпании в размере до 500 тыс. евро за работу без лицензии. Наряду с этим может быть установлен жесткий контроль над всеми криптовалютными и блокчейн-стартапами на территории страны. О дате вступления в силу новых правил не сообщается, однако страны-члены ЕС обязаны включить директиву в национальное законодательство к 20 января 2020 года.

Как подчеркивает издание, намерения правительства ЧР выходят за рамки требований Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая вступила в силу в июле 2018 года и была обновлена для регулирования криптовалют и снижения рисков по отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLD5).

Противники усиления контроля уверены, что подобная политика заставит большое количество криптовалютных компаний перебраться в другие страны. Таким образом, под угрозу может быть поставлена конкурентоспособность криптосектора страны, в результате чего Чехия не сможет конкурировать с соседями в сфере инновационного развития.