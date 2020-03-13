Правительство Чешской Республики запретило въезд и выезд из страны

Правительство ЧР вновь ужесточило меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С полуночи 17 марта никто, кто не работает в приграничной зоне, не сможет пересечь границы Чешской Республики. Исключение распространяется и на водителей грузовиков.

Как сообщил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш в ходе специальной пресс-конференции, распространение коронавируса может быть классифицировано, как преступление. Министр юстиции классифицировала COVID-19 как заразное заболевание, и его распространение будет караться по закону, подчеркнул Бабиш.

Кабмин ранее расширил обязательный карантин на граждан, которые возвращаются из всех стран, которые считаются зонами риска. Первоначально карантин действовал только для вернувшихся из Италии граждан.