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Правительственный квартал может быть построен в пражском районе Малешице

Тимур Кашапов
02-11-2019
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Новый правительственный квартал может быть создан в районе Малешице чешской столицы вместо района Летняны. Об этом сообщил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш. По его словам, директор «Чешской почты» Роман Кнап предложил кабинету министров рассмотреть вариант с возведением комплекса зданий на территории малешицкого распределительного пункта, который принадлежит компании.

Бабиш планирует осмотреть участок в середине ноября. «Чешская почта», в свою очередь, планирует построить новый распределительный пункт в другом районе Праги. Ранее мэр города Зденек Гржиб сообщил Андрею Бабишу, что руководство Праги выступает против идеи главы кабинета создать отдельный правительственный квартал в районе Летняны.

 
 
 
 
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