Правительственную эскадрилью планируют расширить

Авиапарк так называемой правительственной эскадрильи, находящейся в ведении Министерства обороны Чехии, является недостаточным по количеству и устаревшим. К такому выводу пришли верховные представители чешского государства – президент Милош Земан, премьер Андрей Бабиш, а также главы Сената и Палаты депутатов Ярослав Кубера и Радек Вондрачек во время встречи в Пражском Граде. Состояние правительственной эскадрильи отражается на планировании заграничных поездок и их эффективности, в первую очередь это касается экономических дипломатов. Информация опубликована в официальном сообщении Пражского Града.

Министерству обороны поручено задуматься о расширении и обновлении вверенного ему авиапарка.

В настоящее время в рапоряжении правительственной эскадрильи находится два Airbus A-319 (2007 года), Bombardier и Challenger 601 (1992 года), а также два самолета советского производства Jak-40 (1978 и 1979 годов выпуска). Яки будут списаны в грядущем году.