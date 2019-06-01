Прагу посетит Аун Сан Су Чжи

В столицу Чехии приезжает Аун Сан Су Чжи - бирманский и мьянманский политик, лидер «Национальной лиги за демократию», партии, оппозиционной военной хунте, лауреат Нобелевской премии мира в 1991 году. С 2016 года она занимает пост министра иностранных дел Мьянмы. В Прагу Аунг Сан Су Чжи прибудет в субботу, 1 июня.

На выходных у нее запланирована частная программа, затем Аунг Сан Су Чжи планирует провести официальную встречу с премьер-министром Андреем Бабишем и министром иностранных дел Томашем Петршичеком. Аунг Сан Су Чжи также планирует нанести визит вежливости президенту Чехии Милошу Земану, а во вторник выступить на бизнес-форуме.