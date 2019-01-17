Прагу посетил председатель Палаты общин Канады Джефф Риган

Торгово-экономические отношения Канады и Чешской Республики находятся на высоком уровне, причем позиции Праги и Оттавы по ряду международных вопросов очень схожи. Об этом заявил председатель нижней палаты канадского парламента Джефф Риган после встречи со спикером Палаты депутатов Радеком Вондрачеком. В 2017 году товарооборот между Канадой и Чешской Республикой составил 820 млн канадских долларов (около 560 млн евро), из которых на экспорт ЧР в Канаду пришлось почти две трети, сказал Риган, добавив, что увеличению экспорта поспособствовало заключение торгового соглашения ЕС и Канады.

Вондрачек, в свою очередь, подчеркнул, что двусторонние отношения в настоящее время – лучшие за всю историю. В то же время он отметил, что визиты председателей нижних палат парламента могут происходить чаще. Последний подобный визит состоялся в 2005 году.