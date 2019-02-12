Прагу и Центрально-Чешский край соединит трамвайное сообщение

Мэрия Центрально-Чешского края одобрила отчет EIA, позволяющий определить экологическую целесообразность проекта по строительству трамвайных путей из столичного района Кобылисы в населенные пункты Здибы, Долни-Хабры и Седлец. Начало работ запланировано на 2022 год, подтвердила представитель мэрии Гелена Фринтова.
Стоимость расходов превысит два миллиарда крон (80 миллионов евро). На конечной остановке, рядом с магистралью D8, будет построена парковка на 840 машин, в Здибах – на 420 автомобилей.
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