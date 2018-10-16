Праге откроется музей кино

На декабрь назначено открытие в Праге чешского киномузея. Об этом СМИ сообщила Терезия Кржижковска, одна из его основательниц. Идея создания городского музея, посвященного кинематографическому искусству, родилась у студентов Карлова университета. Покровителями проекта стали режиссеры Иржи Менцель, Ольга Соммерова, Гелена Тржештикова, Ян Гржебейк.

Создатели музея обещают, что речь пойдет не о «классческой» выставке экспонатов и документов, а об инсталляциях и творческом пространстве, где можно будет воплотить собственные идеи.