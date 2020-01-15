Прага запретит игровые автоматы

Администрация Праги намерена полностью запретить на своей территории эксплуатацию игровых автоматов. Новое распоряжение, разрабатываемое мэрией, «изгонит» упоминаемый вид автоматов также и из казино, куда они были владельцами перемещены после введения в Праге в 2016 году запрета на игорные бары. СМИ об этом сообщила адвокат Гана Кордова-Марванова.

По мнению администрации чешской столицы, «технические азартные игры – игровые автоматы снижают реноме Праги, так как с ними связано ухудшение криминогенной ситуации в городе и увеличение социальных рисков, подчеркивает адвокат.