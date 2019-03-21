Прага заняла 82-е место в списке самых дорогих городов мира

Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых дорогих городов мира, который возглавили Сингапур, Цюрих и Гонконг. Сингапур третий год подряд занимает первое место, что связано, в частности, с дороговизной проживания в городе-государстве: стоимость жизни здесь на семь процентов выше, чем в Нью-Йорке, который занял седьмую строчку.

В первую десятку рейтинга вошли также европейские города Цюрих, Женева и Копенгаген, японская Осака и столица Южной Кореи Сеул. Десятое место разделили Тель-Авив и Лос-Анджелес. Прага заняла 82-е место, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом на 3 позиции.