Прага заняла 82-е место в списке самых дорогих городов мира

Тимур Кашапов
21-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых дорогих городов мира, который возглавили Сингапур, Цюрих и Гонконг. Сингапур третий год подряд занимает первое место, что связано, в частности, с дороговизной проживания в городе-государстве: стоимость жизни здесь на семь процентов выше, чем в Нью-Йорке, который занял седьмую строчку.

В первую десятку рейтинга вошли также европейские города Цюрих, Женева и Копенгаген, японская Осака и столица Южной Кореи Сеул. Десятое место разделили Тель-Авив и Лос-Анджелес. Прага заняла 82-е место, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом на 3 позиции.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 