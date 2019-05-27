Прага займется поддержкой социально слабых учащихся

Антон Каймаков
27-05-2019
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Пражская мэрия намерена выделить средства на поддержку социально слабых учащихся гимназий и профессиональных учебных заведений среднего уровня. Об этом СМИ сообщил глава отдела образования Вит Шимрал. Предположительно, дотационная сумма составит несколько сотен тысяч крон. С сентября 2019 года подобная программа поддержки будет открыта и для базовых школ.

Пражская мэрия также предоставляет средства на зарплаты учителей. Постепенно выделяемая сумма должна увеличиться до 1,5 миллиарда крон (более 57 миллионов крон).

 
 
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