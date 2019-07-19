Прага хочет установить, туристы из каких стран шумят вечером и ночью

Администрация чешской столицы и организация Prague City Tourism намерены провести исследование, чтобы установить, из каких стран прибыли туристы, которые посещают в позднее время бары и рестораны в центре города и производят наибольший шум. Пока власти города не располагают точными данными. «Мы лишь предполагаем, что часто это британцы, приезжающие сюда на мальчишники», – сообщил ночной мэр Праги Ян Штерн. В этом году столица ввела пост ночного мэра, в чью задачу входит урегулирование проблем, которые появляются у местных жителей в связи с увеличением турпотока.

С понедельника, 22 июля, в Праге также стартует информационная кампания, в рамках которой туристам будут напоминать о запрете распития на улице спиртных напитков и необходимости соблюдать тишину в ночное время. В 2018 году Прагу посетило около 11 млн туристов; 8 млн ночевали в отелях, пансионах и хостелах, 1,5 млн – в квартирах, арендованных через интернет. Еще 1,5 млн приезжих проводили в столице Чехии один день и не останавливались на ночь.