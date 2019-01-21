Прага выбрала «ночного мэра»

Городской совет чешской столицы выбрал так наз. «ночного мэра», которым стал Ян Штерн. Также был определен состав комиссии, которая будет помогать мэру в регулировании ночной жизни города. Среди проблем, которые предстоит решать, – шум в ночное время, который производят бары, рестораны и люди в нетрезвом состоянии, прежде всего туристы. Идея ввести должность «ночного мэра» пришла в Чехию из-за границы.

Ян Штерн сообщил, что, в первую очередь, он направит наряды полиции в наиболее проблемные районы Праги. Следующим шагом станет постановление, позволяющее городским районам самостоятельно устанавливать время закрытия питейных и прочих заведений. Также комиссия «ночного мэра» намерена призвать их владельцев принять меры по предотвращению ночного шума. Члены комиссии считают, что необходимо менять имидж Праги, чтобы город привлекал туристов не только дешевым алкоголем.