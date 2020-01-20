Прага вступает на тропу войны с «визуальным смогом»

Мэрия Праги намерена очистить исторический центр столицы от крикливой рекламы и светящихся табло. Новые правила, которые ныне обсуждаются районными администрациями, вводят для исторического центра обязательное обозначение торговых лавок соответственно их профилю и запрет полностью закрывать рекламой витрины магазинчиков. Серьезное ограничение ждет светящиеся и мигающие рекламные щиты и табло с надписями.

«Визуальный смог», как специалисты прозвали чрезмерные рекламные изощрения торговцев, приводит к тому, что многие исторические улицы Праги своим видом туристов уже не привлекают, а отпугивают. Если присмотреться, обращают внимание представители мэрии, например, многие столичные достопримечательности и виды Праги из-за буйства рекламы постепенно исчезают с профессиональных фотографий.