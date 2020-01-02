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Прага встретила Новый год фейерверком и видеомаппингом

Ирина Ручкина
02-01-2020
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В середине 2019 года городской район Праги 1 взволновал общественность новостью, что в честь Нового года не будет устраиваться традиционный фейерверк, на который, по заявлению городских властей, жаловались местные жители. Вместо этого в честь праздника 1 января 2020 был проведен видеомаппинг - 3D-проекция на здание Национального музея, находящегося на Вацлавской площади. Проекцию под названием «Мы, Прага» посмотрели несколько тысяч человек - первый показ прошел в 18:15, а последний в 20:15.

Однако, жители столицы не остались без традиционного фейерверка. После того, как администрация района Праги 1 отказалась от его проведения, инициативу переняла Прага 2. Фейерверк, проведенный над парком Фолиманка, был посвящен артистам, умершим в 2019 году, в первую очередь певцу Карелу Готту.

 
 
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