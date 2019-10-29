Архив передач

Прага вошла в сотню городов мира с наиболее качественным больничным обслуживанием

Эва Туречкова
29-10-2019
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Прага входит в сотню городов с наиболее качественным больничным обслуживанием. В ходе составления рейтинга агентством Medbelle принимались во внимание не только уровень самого медобслуживания, но и его доступность для всех граждан, а также состояние инфраструктуры в каждом из рассматриваемых городов.

На первой позиции оказалось Токио, Прага заняла 99-е место после Кракова и Тель-Авива. Сотым оказался Дубай.

 
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