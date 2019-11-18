Прага вернет Еврейской общине брусчатку, сделанную из надгробий с еврейских захоронений

Городской совет Праги на заседании, состоявшемся 18 ноября, подтвердил свое намерение вернуть Еврейской общине брусчатку с улиц города, которая была изготовлена еще в период социализма из каменных надгробий с еврейских захоронений. В ближайшее время будет подписан соответствующий меморандум. Все возвращенные камни будут сохранены на специально отведенном месте на Старом еврейском кладбище в столичном районе Жижков.

Ранее директор Пражского еврейского музея Лео Павлат в интервью «Чешскому Радио» рассказал, что когда в 1980-е гг. в центре города, на Мустке, На Пршикопе, создавали пешеходную зону, он видел нарезанные куски гранита, на которых можно было разглядеть буквы еврейского алфавита. Их укладывали надписью вниз, так что никто не подозревал, что ходит по могильным камням. Пару таких камней Лео Павлат хранит до сих пор.

Выяснить происхождение этого «строительного материала» удалось только после «бархатной» революции – это еврейское кладбище в поселке Удлице-у-Хомутова. После того как почти 80 000 евреев, живших в Чехии и Моравии было уничтожена во время Холокоста, кладбища оказались заброшены. Власти ЧССР начали их ликвидировать, а гранитные и мраморные плиты свозили в мастерские по обработке камня, где затем использовали как материал. На происхождение камня мостовых Праги в январе 2019 г. обратила внимание ВВС. В других городах Чехии также существуют мостовые, брусчатка которых содержит фрагменты еврейских надгробий.