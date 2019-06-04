Прага. Вацлавскую площадь вновь заполнили демонстранты, выступающие за независимость юстиции и требующие отставки действующего премьера

Вацлавская площадь, центр чешской столицы, вновь стала местом проведения демонстрации в поддержку независимости юстиции. По словам организаторов манифестации из объединения «Миллион мгновений в поддержку демократии», в протестной акции, по предварительной оценке, приняли участие около 120 тысяч человек. Вацлавская площадь и прилегающие улицы оказались почти полностью заблокированы демонстрантами.

Выступления ораторов, пришедших на подиум, сопровождались громкими и продолжительными скандированиями. Главный лозунг демонстрации: «Нам надоело! Отставка!» Участники требовали ухода со своих постов министра юстиции Марии Бенешевой и премьера Андрея Бабиша. В случае главы минюста высказываются опасения по поводу возможного оказания давления на суды. Действующего премьера демонстранты обвиняют в конфликте интересов политика и бизнесмена, что стало причиной разбирательства со стороны Европейской комиссии, а также в причастности к махинациям с евродотациями. По последнему упомянутому делу глава чешского правительства Андрей Бабиш проходит в качестве обвиняемого. Участники демонстрации также неоднократно напоминали о том, что премьер также до сих пор не смог опровергнуть обвинения в том, что до «бархатной революции» 1989 года он сотрудничал с коммунистической секретной службой StB, аналогом советского КГБ.