Прага: тестирование на Covid-19 будет проводиться также в Желтых-Лазнях

В Желтых-Лазнях, расположенных в пражском районе Подоли, откроется новая точка тестирования на Covid-19. Тесты будут проводиться также drive in, то есть, не выходя из автомобиля, сообщила директор лаборатории Spadia Lab Зузана Семеракова. На выбор будут два вида анализов – классический PCR-тест (по цене 1990 крон), или мгновенный ориентировочный анализ на наличие антител от Covid-19 (490 крон). Результат последнего будет известен в течение 20 минут.

Сертификат на основе анализа PCR, подтверждающий, что тестируемый здоров и может выехать за границу, будет стоить еще 200 крон. Тестирование будет проводиться в рабочие дни с 8 до 12:30, а в среду с 13 до 17:30.

Анализы принимают также в Центральной военной больнице в Стршешовицах и рядом с поликлиникой Просек в районе Прага 9.