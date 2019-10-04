Прага считает, что очистное сооружение в Бубенече достойно внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Власти Праги будут стремиться, чтобы старое канализационное очистное сооружение на улице Папиренска в Бубенече было внесено в Список объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Как следует из документа, причиной является высокая архитектоническая и техническая ценность этого комплекса, экспуатация которого началась в 1907 году.

Предложение будет обсуждаться в понедельник, 7 октября, на заседании членов совета столичного муниципалитета. Администрация города выдвинула предложение не только в связи с исторической ценностью сооружения, функционировавшего до 1967 года, но и с целью привлечения туристов в этот район. Центр Праги на протяжении долгого времени подвергается массовому наплыву туристов, и градоначальники хотели бы привлечь внимание посетителей столицы к местам вне центра.

Автором объекта,постороенного в 1901-1906 гг., был англичанин Вильям Хирлейн Линдлей, гражданский инженер-строитель, выполнивший водопроводные и канализационные сооружения более чем в тридцати городах Европы.