Архив передач

Прага реализует проект поощрения туристов

Антон Каймаков
01-06-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Мэрия Праги реализует проект поощрения туристов. Соответствующее решение было принято в понедельник горсоветом. Каждый турист, который проведет в каком-либо из столичных отелей более, чем одну ночь, получит поощрительный подарок в виде входного билета в одно из культурных учреждений Праги.

На реализацию проекта, названного «В Праге, как дома», администрация города выделит 121 миллион крон (4,5 миллиона евро). Программа поощрений туристов, в данном случае в первую очередь отечественных, будет запущена с 1 июля и завершится 30 сентября 2020.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 