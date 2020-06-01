Прага реализует проект поощрения туристов

Мэрия Праги реализует проект поощрения туристов. Соответствующее решение было принято в понедельник горсоветом. Каждый турист, который проведет в каком-либо из столичных отелей более, чем одну ночь, получит поощрительный подарок в виде входного билета в одно из культурных учреждений Праги.

На реализацию проекта, названного «В Праге, как дома», администрация города выделит 121 миллион крон (4,5 миллиона евро). Программа поощрений туристов, в данном случае в первую очередь отечественных, будет запущена с 1 июля и завершится 30 сентября 2020.