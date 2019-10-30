Прага присоединилась к российской акции «Возвращение имен» в память о жертвах политических репрессий

О гражданах Чехословакии, ставших жертвами террора в СССР в 1930-е годы, призвано напомнить мероприятие, организованное в понедельник, 29 октября. Столица Чехии присоединяется таким образом к российской акции «Возвращение имен», проводимой обществом «Мемориал» накануне Дня памяти жертв политический репрессий.

Акция проходила у памятника жертвам коммунизма в районе Мала Страна уже третий год подряд. Участники собрания читают имена свой предков и земляков, невинно пострадавших в годы «чисток». В этом году у подножья пражского холма Петршин были прочитаны имена 85 казненных чехословаков. Мероприятие организовано обществом Gulag.cz, чешским подразделением международного «Мемориала» и объединением Kulturus.

«На основе архивных поисков и базы данных общества «Мемориал» мы можем говорить, что с 1930-х по 1950-е гг. было расстреляно около 1300 чехов и чехословацких граждан, большинство – в 1937 - 1938 гг. В Советской Украине было расстреляно более 600 чехов», - рассказал ранее один из организаторов пражского мероприятия Штепан Черноушек.